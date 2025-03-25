"Из того что я знаю и что было на последних тренировках в Бельгии сборная Украины пыталась играть в два центральных защитника с центральным треугольником, в котором два игрока оборонительного типа. Предполагалось, что справа будет играть Цыганков, а слева Гуцуляк. Судаков должен был быть инсайдом.

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То, что Цыганков не сможет сыграть, выяснилось во вторую половину суток. Это привело к тому, что Украина вынуждена была играть так, как она играла. Отсутствие Цыганкова изменило тактику и схему", – рассказал журналист Михаил Спиваковский на YouTube-канале ТаТоТаке.

Напомним, сборная Украины уступила сборной Бельгии со счетом 0:3 и потеряла возможность повыситься в дивизион А Лиги наций.

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