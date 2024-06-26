Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал игроков, которые смогут сыграть против Бельгии в важнейшей битве за путевку в плей-офф.

В заявку сборной Украины на игру с Бельгией попали все 26 игроков, которые отправились с командой на Евро-2024, сообщает официальный сайт УАФ. Под вопросом были Виктор Цыганков и Михаил Мудрик, которые пропустили открытую тренировку вчера.

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Голкиперы: Лунин, Трубин, Бущан.

Защитники: Конопля, Забарный, Сваток, Таловеров, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Тымчик, Бондарь, Михайличенко.

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Судаков, Цыганков, Бражко, Шапаренко, Зубков.

Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат.

Напомним, матч Украина – Бельгия начнется в 19:00 по киевскому времени. Параллельно свой матч сыграют Словакия и Румыния. Сейчас у всех команд по 3 очка, но "сине-желтые" в проигрышной ситуации – только победа гарантирует выход в плей-офф.

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