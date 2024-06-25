"Бельгия – это очень сильный соперник, перед стартом нашей группы все понимали, что бельгийцы – фавориты. Но на этом турнире все возможно, можно вспомнить их матч со Словакией. Конечно, это очень сильная команда. Мы должны уважать оппонентов, но и думать о своей игре. Очень важно для нас сохранять концентрацию. Мы должны победить завтра.

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Надо найти баланс, я всегда об этом говорю. У нас нет игроков, которые только обороняются или атакуют. Важно, чтобы все понимали свою роль, помогали друг другу на поле. Очень важно, как мы и соперники начнем матч. Завтра нужно выходить с тем настроением, с которым мы заканчивали игру со Словакией. Во втором тайме мы добавили интенсивности и победили заслуженно.

Конечно, мы понимаем, при каких обстоятельствах пройдем дальше. Но очень важно думать о победе. Я не знаю, что думают бельгийцы, как они будут играть. Мы стараемся подготовить своих футболистов к любым сценариям.

Мы должны остановить не только Кевина Де Брюйне. В сборной Бельгии много квалифицированных исполнителей, которые играют в топ-клубах. Конечно, это головная боль для нас. Однако в первую очередь мы должны сконцентрироваться на себе.

Я не согласен с тем, что Лукаку сейчас какой-то не такой. Это очень вертикальный игрок, достаточно крепкий. Он всегда открывается, и в клубе, и в сборной. Не удивлен, что он в каждой игре имеет много моментов. Поэтому мы должны тщательно отнестись к его открываниям.

У нас сейчас есть три очка, это было очень важно в игре со словаками. Не знаю, почему люди говорят, что мы делали все замены на оборону. Мы не говорили, что должны только обороняться. Но игроки ментально понимали, что очень важно сохранить этот результат после поражения 0:3. Никто не говорил, что нам очень важно сесть в оборону, но соперник пытался отыграться.

Если мы займем четвертое место с четырьмя очками, значит, мы заслуживаем его. Если посмотреть на матч Хорватия - Италия, то обе команды достойны были выйти в плей-офф. Но таков регламент соревнований, мы должны подстраиваться. И поэтому нам нужно думать не о четырех очках, а о том, как обыграть сборную Бельгии.

Параллельная игра является важной, конечно, я буду знать счет. Но мы должны думать о себе, неважно, что происходит в другом матче. Мы должны показать нашу лучшую игру", – цитирует Реброва пресс-служба УАФ.

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