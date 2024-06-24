Вингер Арсенала вышел в стартовом составе бельгийцев на первый матч Белгии на Евро-2024 против Словакии, который завершился поражением. Троссара раскритиковали болельщики, а Тедеско в игре с Румынами лишил его места в старте. Однако отец футболиста стал на его защиту.

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"Леандро критикуют, но его переводят с одной позиции на другую, в таких условиях трудно придерживаться основных принципов в своей игре. Я не думаю, что Тедеско может быть хорошим тренером для сборной Бельгии, даже если он не такой упрямый, как был Роберто Мартинес", – заявил Троссар-старший в комментарии De Morgen.

Напомним, что Бельгия на Евро-2024 играет в квартете F, где после двух туров все команды имеют по три очка. В последнем матче группового этапа подопечные Доменико Тедеско встретятся с Украиной, игра начнется в 19:00 26 июня.

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