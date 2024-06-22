На медиасервисе MEGOGO комментаторами матча третьего тура группового этапа Евро-2024 Украина – Бельгия станут Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Миколенко признался, сможет ли сыграть в поединке против сборной Бельгии: "Не от меня все зависит"

Оба комментатора, которые также работали на первых двух играх украинской сборной против Румынии (0:3) и Словакии (2:1), являются военнослужащими ВСУ.

Напомним, что это будет третий матч для украинцев на Евро-2024. Поединок Украины против Бельгии состоится 26 июня.

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