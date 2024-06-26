Украина и Бельгия встречаются в 3 туре чемпионата Европы. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24" в этой новости.

Решающая битва для команд Сергея Реброва и Доменико Тедеско. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Бельгия на "Футбол 24", стартует в 19:00 по киевскому времени. "Сине-желтые" замыкают группу E, в которой все национальные команды набрали по 3 очка. Украинцы имеют худшую разницу голов, поэтому должны думать только о победе, что гарантирует выход в 1/8 финала. В случае двух ничьих подопечные Реброва так и останутся на последнем месте. А румынские функционеры и легенды уже во весь голос заявляют, что мировая со словаками их вполне устроит и рисковать не нужно.

Украина – Бельгия: анонс и прогноз на матч Евро-2024

При условии победы наших ребят и потери очков румынами сборная финиширует на первом месте. А это значит, что впереди команду Реброва может ждать сетка со Словенией в 1/8 финала и победителем пары Австрия – Турция/Чехия/Грузия в потенциальном четвертьфинале. Для этого нужно, чтобы в квартете F дальше прошли только 2 сборные. Иначе победителя нашей группы ждут Нидерланды, хотя на бумаге более легкая сетка с неубедительными фаворитами Англией и Италией максимум на стадии полуфинала сохраняется. Если Украина займет второе место, то сыграет против Франции. Третье место принесет матч против Англии или Испании.

Где смотреть матч Украина – Бельгия онлайн? Игру транслирует канал MEGOGO Первый. Там же в 17:40 стартует предматчевая студия. Также поединок покажут региональные каналы Суспільного (в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ).

Ребров озвучил заявку на матч против Бельгии. В нее уже традиционно вошли все 26 футболистов. Виктор Цыганков и Михаил Мудрик, которые еще накануне занимались индивидуально, готовятся к игре, но пока не известно, на сколько их хватит. Виталий Миколенко полноценно восстановился от травмы и готов помочь команде впервые на Евро-2024.