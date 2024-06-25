Перед решающим матчем против Бельгии на Евро-2024 сборная Украины тренировалась не в полном составе.

"Всегда есть какие-то повреждения, потому что эти игры очень изнурительные. В матче со Словакией наша команда пробежала на 10 км больше, чем с Румынией. Поэтому есть микроповреждения, есть игроки, которые могут сегодня не тренироваться, но я уверен, что завтра все будут готовы.

Миколенко уже три дня работает в общей группе, а Цыганков еще восстанавливается", – цитирует Реброва ВЗБІРНА.

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Однако, тренер не упомянул еще одного футболиста, чье участие в матче под вопросом. Как сообщает журналист Эндрю Тодос с места событий, на тренировке не замечен Мудрик.

Напомним, что решающий поединок Украины против Бельгии состоится 26 июня в 19:00.

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