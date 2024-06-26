Миколенко приехал в сборную с травмой голени, из-за которой не мог полноценно готовиться к Евро и пропустил два первых матча группового этапа. Сегодня Виталий вышел в стартовом составе, но на 55-й минуте подал тренерскому штабу сигнал, что нуждается в замене.

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"Немного почувствовал боль в спине. Я понимаю, что долго не играл – это нормально, когда у тебя что-то болит после того, как не играл два месяца.

Знал, что есть Зинченко, который может выйти и помочь в этой игре, поэтому я сразу попросил замену. Мне было трудно выполнять то, что я должен был выполнять", – цитирует Миколенко Суспільне Спорт.

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