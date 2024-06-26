Украина – Бельгия: команды определились с цветами на матч Евро-2024
14:36 - Читати українською
Сборные Украины и Бельгии выбрали, в какой форме сойдутся в поединке 3-го тура группового этапа Евро-2024.
После победы над сборной Словакии, в матче против Бельгии сборная Украины снова выйдет на поле в желтых цветах, сообщает официальный сайт УАФ.
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Вратарь "сине-желтых" выйдет в игровом комплекте красного цвета. Зато Бельгия сыграет в голубой форме, а вратарь бельгийцев в экипировке зеленого цвета.
Напомним, матч Украина – Бельгия состоится сегодня, начало игры в 19:00. Параллельно встретятся два других участника группы E – Словакия и Румыния.
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