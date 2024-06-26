Сборные Украины и Бельгии выбрали, в какой форме сойдутся в поединке 3-го тура группового этапа Евро-2024.

После победы над сборной Словакии, в матче против Бельгии сборная Украины снова выйдет на поле в желтых цветах, сообщает официальный сайт УАФ.

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Вратарь "сине-желтых" выйдет в игровом комплекте красного цвета. Зато Бельгия сыграет в голубой форме, а вратарь бельгийцев в экипировке зеленого цвета.

Напомним, матч Украина – Бельгия состоится сегодня, начало игры в 19:00. Параллельно встретятся два других участника группы E – Словакия и Румыния.

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