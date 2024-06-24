Главным арбитром назначен 45-летний англичанин Энтони Тейлор, информирует пресс-служба УЕФА. На линиях ему будут помогать Гари Бесвик и Адам Нанн. Функции четвертого арбитра выполнит швед Гленн Нюберг. За систему VAR будет отвечать англичанин Стюарт Атвелл, его ассистентами выступят земляк Дэвид Кут и немец Марко Фритц.

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Национальная сборная Украины дважды пересекалась с Тейлором. Баланс идеальный – победы над Чехией (2:1) в Лиге наций-2018 и над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020. Правда, во втором случае Тейлор назначил сомнительный пенальти в наши ворота и удалил Тараса Степаненко.

Напомним, матч Бельгия – Украина состоится 26 июня в Штутгарте. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по киевскому времени. Перед последним туром в группе Е ничего не ясно. Все четыре команды имеют по 3 очка. Разница мячей – у Румынии 3:2, у Бельгии 2:1, у Словакии 2:2, у нашей сборной худшая, 2:4.

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