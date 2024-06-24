Матч Украина – Бельгия состоится в среду, 26 июня. Стартовый свисток на МХП-Арене в Штутгарте прозвучит в 19:00. Это решающая битва украинцев за плей-офф Евро-2024. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн.

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Где смотреть Украина – Бельгия? Игру покажут два вещателя, но для разных аудиторий. Суспільне будет транслировать матч в свободном доступе на своих региональных каналах – Суспільне Київ, Суспільне Одеса и т.д. Важно: на ОТТ-платформах Суспільне игру не покажет, согласно условиям договора с правообладателем. Смотреть матч и интернете можно на медиа-сервисе MEGOGO при наличии соответствующей подписки.

Сборная Украины разгромно проиграла Румынии, после чего обыграла Словакию. Перед последним туром у "сине-желтых" три очка, как и у всех конкурентов по группе. Для выхода в плей-офф нужна победа. Может хватить и ничьей, если параллельный матч завершится победой одной из команд.