Украина – Бельгия: "дьяволы" имеют три потери перед матчем против команды Реброва
Сборная Бельгии имеет определенные кадровые проблемы перед матчем третьего тура Евро-2024 против Украины.
Сегодня в тренировке приняли участие только 23 футболиста из 25 вызванных, информирует RTBL.
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Защитник Тома Менье и универсал Аксель Витсель до сих пор не залечили свои повреждения. Они пропускали и первые два тура Евро. Третья потеря "дьяволов" – вингер Доди Люкебакио, который перебрал желтых карточек и должен отбыть дисквалификацию.
Напомним, матч Бельгия – Украина состоится 26 июня в Штутгарте. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по киевскому времени. Перед последним туром в группе Е ничего не ясно. Все четыре команды имеют по 3 очка. Разница мячей – у Румынии 3:2, у Бельгии 2:1, у Словакии 2:2, у нашей сборной худшая, 2:4.
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