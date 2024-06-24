Сегодня в тренировке приняли участие только 23 футболиста из 25 вызванных, информирует RTBL.

Украина – Бельгия: известен арбитр на судьбоносный матч Евро – звездный англичанин, с которым у нас идеальная статистика

Защитник Тома Менье и универсал Аксель Витсель до сих пор не залечили свои повреждения. Они пропускали и первые два тура Евро. Третья потеря "дьяволов" – вингер Доди Люкебакио, который перебрал желтых карточек и должен отбыть дисквалификацию.

Напомним, матч Бельгия – Украина состоится 26 июня в Штутгарте. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по киевскому времени. Перед последним туром в группе Е ничего не ясно. Все четыре команды имеют по 3 очка. Разница мячей – у Румынии 3:2, у Бельгии 2:1, у Словакии 2:2, у нашей сборной худшая, 2:4.

Бельгия уверенно одолела Румынию и на максимум закрутила интригу в группе Украины – гол на 73-й секунде, ассист вратаря