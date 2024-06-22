Журналист Игорь Цыганык уже знает, что может помочь сборной Украины одолеть Бельгию в 3-м туре группового этапа Евро-2024.

"Я считаю, что у нас шанс в Тедеско. Я считаю его слабым тренером. Я уже это говорил перед началом чемпионата Европы. Надеюсь, что где-то это заиграет.

"Я не получил никаких объяснений от Реброва": Лунин прокомментировал дебютную победу Украины на Евро-2024

Я вспомнил, что он с Лейпцигом сделал, когда его Шахтер повозил (4:1 в матче группового этапа ЛЧ 2022/23, – прим.), его сразу после Шахтера сняли. Я не думаю, что он может что-то придумать, придумать, сделать такое абсолютно нестандартное. Есть у нас шанс", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, сборная Бельгии проведет свой матч 2-го тура на Евро-2024 уже сегодня – в 22:00 начнется поединок с Румынией. Игра Украина – Бельгия состоится 26 июня, начало в 19:00.

Словакия и VAR шокировали Бельгию в группе Украины на Евро-2024 – ужасный Лукаку, Доку нафинтил на гол в свои ворота