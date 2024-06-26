Сегодня решится, пройдет ли наша сборная в плей-офф. Выполнять задачу придется без двух лидеров – Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

Украина – Бельгия: Ребров удивил стартовым составом – онлайн-трансляция матча Евро-2024

Оба попали в заявку на матч против Бельгии, но на поле не выйдут. Это подтвердил главный тренер национальной команды. "К сожалению, они сегодня не сыграют", – сказал Ребров в эфире УЕФА.

Стоит заметить, что Мудрик играл в обоих предыдущих матчах сборной Украины на чемпионате Европы, тогда как Цыганков пропустит вторую игру подряд, он также не играл со Словакией.

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