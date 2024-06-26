Болельщики сборной Украины во время матча с Бельгией на Евро-2024 напомнили миру, о войне в нашем государстве.

Ключевой матч турнира в группе Е играли на MHP Арене в Штутгарте. Фаны украинцев организовали перфоманс в память о Назарии "Гренке" Гринцевиче – самом молодом бойце полка "Азов" во время обороны Мариуполя, которого 6 мая убили россияне. 21-летний винничанин болел за местную Ниву и в мирное время принадлежал к ультрас-движению.

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На трибунах стадиона вывесили два баннера. Главное фото, собранное искусственным интеллектом, содержит 182 фотографии павших украинских военных, которые в гражданской жизни принадлежали к фанатским движениям украинских клубов. Также было полотно с текстом: "Мир имеет цену".

Корреспондент Футбол 24, присутствовавший на матче, сообщает, что стюарды заставляли болельщиков свернуть баннер.