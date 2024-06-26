Украина и Бельгия сыграли вничью 0:0 в третьем туре группового этапа Евро-2024. Видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".

В заключительном матче группового этапа украинцы не смогли обыграть бельгийцев. Матч закончился нулями на табло.

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Команда Сергея Реброва имела неплохие шансы забить. Довбик несколько раз мог наказывать Бельгию, но не удавалось – то Артем много времени на размышления, то голкипер соперника действовал безупречно. Лучший момент "сине-желтые" имели во втором тайме. Руслан Малиновский мощно пробил и лишь несколько сантиметров не хватило мячу, чтобы пересечь линию ворот.

В итоге Украина набрала четыре балла в группе, но не продолжит свои выступления на турнире. В плей-офф вышли Бельгия и Румыния.