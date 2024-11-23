"Футбол 24" размышляет над шансами Украины пробиться в элиту Лиги наций в матчах с Бельгией. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

После жеребьевки, которая накануне состоялась в швейцарском Ньоне, национальная сборная Украины узнала соперника в матчах плей-офф Лиги наций. "Сине-желтым" будут противостоять бельгийцы, которых уже успели наречь одним из худших из вариантов. Среди потенциальных оппонентов команды Реброва были также Шотландия, Венгрия и Сербия. Последний вариант был явным фаворитом среди украинских болельщиков по понятным причинам.

Право повыситься в классе сборная Украины будет бороться весной 2025 года. Первый условно домашний матч сыграем 20-го марта, ответный поединок через три дня в Бельгии. Подробнее об этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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