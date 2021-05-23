"Хочу извиниться перед болельщиками за свою игру. Потому что сегодня, считаю, и все видели, провалил игру. Ошибка была, когда пенальти заработал. Хочу извиниться перед болельщиками и партнерами по команде. Считаю, этот результат в большей степени на моей совести. Из-за этой глупой ошибки пропустили, потом начали спешить, отыгрываться.

Украина – Бахрейн – видео голов

Трудно было, потому что после недельного цикла по две тренировки... Но все равно считаю, что неплохо играли. Пенальти в ворота сборной Украины? На этот мяч не надо было выходить. Мяч шел в сторону, наш защитник сопровождал. Мне не надо было туда идти, а оставаться в воротах.

Бахрейн хорошо прессинговал, бежал. Возможно, было волнение у тех, кто сегодня дебютировал. Но на позиции лидеров у нас есть хорошие ребята, которые их могут заменить. В любом матче важен результат. Думаю, это будет хороший урок, чтобы еще качественнее проводить свои тренировки и готовиться к матчам. Хочу сказать спасибо за поддержку. Уже давно не было столько людей. Играть при почти заполненном стадионе – это кайф", – отметил Трубин в эфире Великого футбола.

Отметим, что сборная Украины не смогла обыграть Бахрейн, расписав ничью (1:1). Именно из-за ошибки Трубина соперник команды Шевченко заработал пенальти, который издевательски реализовал Дия.

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