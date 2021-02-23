Сборная Украины примет национальную команду Бахрейна в Харькове, сообщает официальный сайт местной облгосадминистрации.

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Поединок между этими соперниками состоится в рамках товарищеской встречи 23 мая. Напомним, также спарринг-партнерами подопечных Шевченко станут Северная Ирландия (3 июня) и Кипр (7 июня).

Напомним, Евро-2020 стартует 11 июня, на групповом этапе украинцы встретятся с нидерландцами, австрийцами и сборной Северной Македонии.

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