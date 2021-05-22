"Прежде всего мы рады снова вернуться в Харьков. Мы начали первый этап подготовки к чемпионату Европы. Он подходит к концу. Завтра мы играем первую игру, против Бахрейна. Большая просьба прийти и поддержать команду. Для нас это очень важно. Да, это товарищеский матч, но он очень важен. Хочется, чтобы люди пришли и поддержали.

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У нас есть потери – два игрока вылетели. У Буяльского серьезная травма. Надеюсь, он быстро ее залечит, но к чемпионату Европы он готовиться не будет. У Корниенко ангина, он уже покинул расположение сборной. Я не видел смысла его пребывания здесь. Дальше будем определяться. У остальных нет никаких проблем, все тренируются. Через несколько дней нам придется определиться с окончательной заявкой на Евро-2020.

Я знаю, что у Бахрейна португальский тренер. Думаю, опытный, хороший наставник. Очень мало информации о них. Для нас эта игра больше похожа на этап подготовки. Делаем акцент на свою игру, свою команду. Была тяжелая тренировочная неделя. Будет шесть замен, рассчитываю дать возможность сыграть многим футболистам. Мы намеренно подбирали соперника, чтобы мы могли адекватно оценить своих игроков после недели интенсивных тренировок. Нужно провести хороший, достойный матч.

Если говорить о переносе Евро, то всегда будут плюсы и минусы. Возможно, на клубном уровне это не так ощутимо, но в сборной сказалось... У нас команда изменилась, появилось много молодых игроков. Конкуренция высока. Я придерживаюсь своих принципов – играть будет тот, кто сильнее. На следующий этап соберемся 28 мая. У каждого будет возможность себя проявить. Если можно будет, согласно регламенту, оставить игроков, которые не попадут в окончательную заявку, до отъезда на Евро, мы это сделаем.

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Важно, чтобы те футболисты, которые являются ведущими в сборной, были в хорошей форме. Уровень сборной будет зависеть от этого. А также от травм. Чем меньше их будет, тем успешнее мы выступим на чемпионате Европы.

Этот сбор мы спланировали так, чтобы игроки получили нагрузку. Нужно было сбалансировать состояние футболистов. У одних футболистов была одна программа, у других – другая. Были и общие тактические тренировки. Считаю, что провели хороший сбор. Игра с Бахрейном важна, потому что мы должны получить информацию, как на игроков повлиял этот сбор.

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Это два разных турнира. Важно, чтобы команда оставила позади любой негатив. Считаю, информативно те матчи нам много продемонстрировали. Тренерский штаб внесет коррективы. Есть недостатки, которые были ярко видно. Прежде всего это реализация. В остальном команда провела три хороших матча. Если бы были реализованы те моменты, которые были созданы, команда однозначно провела бы хорошие матчи. Однако результат – всегда важная составляющая. Любые очки важны – и против чемпионов мира, и против команд, которые ты должен побеждать.

Отбор на чемпионат мира стоит оставить в стороне. Сейчас важно хорошо подготовиться и хорошо провести ближайшие три матча, после чего поехать на чемпионат Европы. Задачи поставлены – нужно их выполнить. Для нас важно пройти групповой этап. Это будет неплохой результат для нас", – сказал Шевченко.

Матч Украина – Бахрейн состоится в воскресенье, 23 мая, в Харькове на ОСК Металлист. Начало контрольного поединка – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая станет первым спаррингом для "сине-желтых" перед чемпионатом Европы-2020.

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