"Для нас очень интересно проверить себя в матче со столь мощной сборной. Этот поединок поможет Бахрейну подготовиться к нашим официальным встречам.

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Сборная Украины демонстрирует квалифицированную и содержательную игру, ведь выиграть группу, в которой была Португалия, может только сильная команда. Игрокам нашего соперника присуща атлетичная и техничная игра. Плюс Украина очень интересно действует тактически", – цитирует Соузу официальный сайт УАФ.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Бахрейна состоится 23 мая в Харькове. Начало встречи в 21:00.

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