"Результат во всех матчах важен. То есть, он не выходит на первый план, но важен, конечно. Как выходить на матч без желания выигрывать? Это невозможно.

Украина – Бахрейн: Шевченко объявил официальную заявку на товарищеский матч

На первом месте будет просмотр нашей готовности, тактических схем, которые мы отрабатываем, – перенести это в игру. Это будет проверочный матч, после которого будет анализ, чтобы более тщательно подготовиться к следующим встречам", – поделился Караваев в комментарии Футбол News.

Напомним, поединок с бахрейнцами в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020 состоится на стадионе ОСК Металлист. Начало встречи в 21:00.

Украина – Бахрейн: анонс товарищеского матча