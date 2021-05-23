"Для Украины матч с Бахрейном – это будет такая тренировка с повышенной ответственностью. Ребята некоторое время не виделись. Мне кажется, в этом матче Андрей Шевченко даст сыграть тем людям, которые находятся в расширенном списке. Он даст им себя проявить. Шевченко и так знает возможности всех игроков. Но это еще для себя контрольная проверка футболистов, чтобы уже утвердить, кто из ребят на перспективу попадет в заявку на Евро.

Україна – Бахрейн: Шевченко оголосив офіційну заявку на товариський матч

Понятно, что Бахрейн – это соперник не того уровня, к которому мы привыкли в недавних матчах "сине-желтых" в Лиге наций и отборе на чемпионат мира. Но это – сборная Украины, нужно к любому сопернику относиться со всей серьезностью. Думаю, ребята, которые выйдут на футбольное поле, захотят себя показать с лучшей стороны.

Матч будет в Харькове в присутствии 20 тысяч зрителей? Это шикарно, конечно же! Прекрасно, что матч будет со зрителями. Конечно, это уже совсем другой футбол. Когда мы наблюдали матчи зарубежных чемпионатов с интершумом, это не то. Когда играешь при зрителях, это совсем другие ощущения. Тем более, играть в Украине при своих фанатов – это супер! Ребята уже ждали этого.

Какой может быть счет? Мне кажется, счет будет 2:0 или 3:0 в пользу сборной Украины. Но все-таки поставлю на 3:0", – поделился Федецкий в комментарии meta-ratings.

Напомним, поединок с бахрейнцам в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020 состоится на стадионе ОСК Металлист. Начало встречи в 21:00.

Україна – Бахрейн: анонс товариського матчу