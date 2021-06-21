"Все расстроены. Было сложно, мы старались, у нас просто не получалось выйти из обороны. Была какая-то нервозность. Не знаю, с чем это связано. Мы старались, но многое не получалось. Будем следить за другими командами – шансы еще есть (на выход в плей-офф – прим.). Будем верить.

Украина – Австрия – 0:1 – видео гола и обзор матча

Момент с голом? Была подача с углового, и так сложилось, что в центре образовалась дыра. Игрок передо мной выскочил и успел ударить", – поделился Забарный в эфире телеканала Футбол.

Заметим, именно из-под Ильи был забит единственный гол в матче Украина – Австрия (0:1). Таким образом, австрийцы заняли второе место в группе C, а Украина ожидает завершения группового этапа, ведь еще есть шанс продолжить участие в Евро-2020 как одна из четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

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