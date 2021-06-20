О повреждении Дениса Попова было известно раньше. Защитник Динамо даже не тренировался вместе со сборниками. Однако теплилась надежда, что он успеет восстановиться к игре с австрийцами.

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К сожалению, чуда не произошло. Травма икроножной мышцы не позволит Попову сыграть против Австрии, сообщает официальный сайт УАФ. Также игру пропустит Александр Зубков. Поэтому в финальную заявку не попадет только один игрок из тех, которые находятся в распоряжении тренерского штаба.

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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