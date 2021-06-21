"Игра была сложной. Команде было физически очень сложно. Мы постоянно опаздывали, нас не хватало. Ребята выложились на полную на футбольном поле. Бывают такие матчи, когда как бы ты не старался, физически нам было сегодня очень трудно, это было заметно.

Украина – Австрия – 0:1 – видео гола и обзор матча

Причины этого результата? Мы сегодня везде опаздывали, проигрывали дуэли. Старались играть структурно, но было очень много невынужденных ошибок, это свидетельствует о том. Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься – рано или поздно это приводит к ошибкам. Вместо того, чтобы отдать простой пас – теряем мяч, дальше получаем угловой и пропускаем гол.

После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Ребята отдали все, что у них было. Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, который нам позволяла физическая форма", – поделился Шевченко в эфире телеканала Футбол.

Напомним, сборная Украины минимально уступила Австрии (0:1) и заняла третье место в группе C. Впрочем, для команды Шевченко еще не все потеряно, поскольку "сине-желтые" могут стать одной из четырех лучших сборных, занявших 3 место в своей группе.

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