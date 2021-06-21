"Прежде всего, наша команда не выдержала в физическом смысле. Нам всегда трудно играть на таком уровне в такой короткий отрезок в три матча, мы знали об этом. Сегодня мы проиграли много индивидуальных дуэлей, у нас много было невынужденных ошибок. Одна из них, когда мы потеряли мяч в центре поля, привела к угловому и пропущенному мячу.

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Но дело даже не в этом моменте. Мы везде опаздывали. Трудно говорить о конструктивной игре, когда команда просто не была готова. Несмотря на это, сборная боролась до конца, пыталась создавать моменты. Мы не опустили руки и продолжали верить в удачное завершение матча, и это единственный положительный момент для нас, если проанализировать игру.

Теоретический шанс продолжить борьбу на Евро-2020? Будем готовиться. Согласно регламенту, мы обязаны оставаться здесь и тренироваться. Сегодня был наш худший матч на турнире? Как я уже говорил, нам было тяжело играть физически, мы не успевали, проигрывали единоборства, часто ошибались.

Во втором тайме были попытки что-то изменить, мы пытались бороться. Но это не тот уровень футбола, который мы хотим демонстрировать. Разочарование есть, с таким уровнем как в первом тайме, нам в плей-офф нечего было бы делать. Но два матча мы провели на хорошем уровне. Сегодня – да, сыграли плохой матч.

Мы заменили Малиновского, ведь он не попал в игру, много ошибался. Хотели усилить наш состав Цыганковым. Выпустили Марлоса, пытались наладить хоть какой-то контроль над игрой. Но Австрия очень хорошо прессинговала, соперник чувствовал, что физически превосходит нас. Замены ни к чему не привели", – поделился Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

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