"Сине-желтые" усиленно готовятся к матчу с австрийцами, от которого зависит их дальнейшая судьба на турнире.

Как известно, сегодня сборная Украины проведет заключительный поединок группы С против Австрии. Подопечные Андрея Шевченко утром провели часовую тренировку на новой арене Стяуа, сообщает официальный сайт УАФ.

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Интересно, что сам румынский клуб не успел провести на стадионе, строительство которого завершили только перед стартом Евро, ни одного поединка. Матч-открытие футбольного сооружения запланирован на 7 июля.

К слову, перед началом тренировки Андрей Шевченко от имени команды поздравил Артема Довбика с 24-летием.

Напомним, встреча с австрийцами стартует в 19:00.

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