Решающий матч группового раунда для "сине-желтых" рассудит бригада во главе с турком Джюнейтом Чакыром, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Его помощниками будут соотечественники – Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Четвертым арбитром назначен немец Даниэль Зиберт. Управлять системой VAR будет итальянец Массимилиано Иррати.

Чакыр ранее уже был судьей на матче против Швеции на Евро-2012 (2:1), это была первая победа Украины в истории чемпионатов Европы. Также он судил поединок с национальной командой Франции в отборе на ЧМ-2014 (2:0) и встречу-квалификацию на Евро-2016 со сборной Словении (1:1). Ни в одном из матчей "сине-желтые" не проиграли.

Напомним, национальные команды Украины и Австрии встретятся в понедельник, 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. В первых двух турах подопечные Андрея Шевченко набрали три очка, проиграв Нидерландам (2:3) и победив Северную Македонию (2:1).

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