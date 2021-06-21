"Мы были уверены, что сможем достичь цели сегодня. Во время разбора мы решили, что хотим войти в историю. Команде это ошеломляюще удалось.

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Она с первых минут показала, что очень хочет выиграть матч. Это был фантастическое выступление каждого игрока по отдельности, потому как наставник команды я могу ими гордиться. Были отрезки, когда мы были, возможно, слишком пассивны, но это, конечно, тоже из-за жары. Сегодня нет больших оснований для критики. Это была целостная работа всей команды.

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Сборная Италии давно не проигрывает, но в какой-то момент наступает время, когда это происходит. Теперь нас ожидает матч, который, на первый взгляд, невозможно выиграть, но в футболе возможно все. Когда вы соревнуетесь в 1/8 финала, то, очевидно, хотите попасть в четвертьфинал", – цитирует тренера Sky Sport Austria.

Напомним, что команда Франко Фоды минимально одолела сборную Украины, набрала 6 очков и заняла 2-е место в группе C Евро-2020. В первом раунде плей-офф австрийцы сыграют против Италии.

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