"До сих пор не могу до конца все понять – побаливает голова. Но это, конечно, огромное достижение для нашей команды.

Украина – Австрия – 0:1 – видео гола и обзор матча

Дорогая Австрия, наслаждайся этим успехом! Мы переписали историю, но это еще не конец", – цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.

Напомним, что благодаря голу Баумгартнера австрийцы минимально одолели сборную Украины и вышли в плей-офф Евро-2020. В рамках 1/8 финала альпийцы будут противостоять команде Италии.

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