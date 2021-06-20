Защитник Реала и сборной Австрии Дэвид Алаба ожидает на тяжелый бой в матче против Украины.

"Думаю, у нас достаточно качественных футболистов, выступающих на высоком уровне. Завтра мы должны играть с уверенностью и быть смелыми. Только так сможем выиграть этот матч.

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Конечно, Украина тоже отличная команда, в составе которой немало индивидуально сильных игроков. Несмотря на это, мы должны надеяться на себя – это должно стать ключевым и решающим моментом.

Кого могу выделить в составе соперника? Зинченко, Ярмоленко. Также в них именитый тренер – Андрей Шевченко, и в целом хорошая команда", – сказал Алаба в эфире программы Великий футбол.

Для гарантированного выхода в плей-офф австрийцам нужна только победа, Украину устроит и ничья.

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