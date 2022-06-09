Сборная Украины встречается с Арменией во втором матче Лиги наций. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Лиги наций Украина – Армения состоится 11 июня на стадионе ЛКС в польском городе Лодзь. Старт встречи в 16:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

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Украина стартовала в Лиге наций с тяжелой победы над Ирландией. Армения также обыграла ирландцев, однако после этого без вариантов уступила Шотландии. Сборная Украины выглядит явным фаворитом поединка, хотя и не может принять соперника на родной земле из-за войны.

Авторитетная контора William Hill на победу Армении дает заоблачный коэффициент 15, а на успех Украины – скудные 1.22. Ничья – 5. Специалисты Bwin отводят армянам чуть больше шансов, оценивая их викторию в 13. Победа "сине-желтых" идет с коэффициентом 1.26, а ничья – 5.5.

Матч ожидается достаточно результативным. Стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.7, а соответствующий тотал меньше – 2. Голов больше всего ждут от лидеров украинской атаки Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука – 2.1.

Сборная Украины 8 раз встречалась с Арменией и одержала 5 побед и 3 ничьих. Последний раз команды мерились силами еще в 2003 году – тогда "сине-желтые" переиграли армян во Львове (4:3).

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