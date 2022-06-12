"Тактически соперник в обороне очень неплохо играет. Насыщают, а при открытом мяче отскакивают назад хорошо. Было тяжело забить. То, что я Саше Караваеву говорил уже три игры – катить под себя. Он впервые покатил, и мы забили мяч.

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Полагаю, когда был счет 1:0, игра была еще открыта. Но при 2:0 Армении было тяжело вернуться. Караваев провел на уровне игру, поздравляю его. Важно восстановиться, следующая встреча будет важной.

Когда-то было такое поколение, что молодым футболистам было очень тяжело. Если бы в мое время было больше таких, как Андрей Пятов, возможно, я и раньше смог бы заиграть на высоком уровне. Он всегда поддерживает, помогает. Настоящий капитан, легенда украинского футбола. Для каждого сыграть 100 матчей за сборную – большая гордость", – поделился Малиновский Футбол News.

Добавим, что Украина разгромила Армению (3:0) в последнем поединке Пятова за сборную. Малиновский открыл счет с передачи Караваева, а Александр после этого еще и отличился сам.

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