Бывший защитник Динамо и сборной Украины Олег Лужный поделился мыслями по поводу поединка Украина – Армения в рамках Лиги наций.

"В первом тайме сборной Украины было нереально пройти к воротам соперника через центр. В перерыве, видимо, были сделаны определенные коррективы.

Украина – Армения: послематчевая пресс-конференция Петракова – о болезнях, Зинченко в центре нападения и прощании Пятова

Во второй половине игры команда несколько изменила подход. Первые два гола пришли после фланговых атак. Они и решили результат поединка", – рассказал Лужный в эфире телеканалу Футбол.

Напомним, сборная Украины разгромила Армению (3:0) и возглавила группу 1 в дивизионе B – у подопечных Петракова 6 очков после 2 сыгранных туров.

Украина разгромила Армению в матче Лиги наций – шоу неожиданного героя и защитников Динамо, Пятов красиво попрощался