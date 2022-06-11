Сборная Украины получит сильный заряд мотивации от одной из маленьких героинь войны против России.

Перед матчем против Армении в Лодзи наш гимн исполнит 7-летняя Амелия Анисович, сообщает пресс-служба УАФ.

Украина – Армения: где смотреть матч Лиги наций

Маленькая киевлянка стала известна после того, как спела в первые дни войны в бомбоубежище, где скрывалась со своей семьей. Пение Амелии растрогало даже экс-звезду сборной Англии Гари Линекера. У девочки есть опыт выступлений на различных благотворительных концертах, а теперь она исполнит гимн перед стадионом.

Напомним, поединок Лиги наций Украина – Армения состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи в 16:00.

Россия напала на Украину: очередной арбитр в плену, легенда завершает карьеру в сборной (LIVE)