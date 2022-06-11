Украина – Армения: гимн исполнит девочка, которая пела в бомбоубежище и тронула Линекера
Сборная Украины получит сильный заряд мотивации от одной из маленьких героинь войны против России.
Перед матчем против Армении в Лодзи наш гимн исполнит 7-летняя Амелия Анисович, сообщает пресс-служба УАФ.
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Маленькая киевлянка стала известна после того, как спела в первые дни войны в бомбоубежище, где скрывалась со своей семьей. Пение Амелии растрогало даже экс-звезду сборной Англии Гари Линекера. У девочки есть опыт выступлений на различных благотворительных концертах, а теперь она исполнит гимн перед стадионом.
Напомним, поединок Лиги наций Украина – Армения состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи в 16:00.
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