Украина – Англия: Зинченко обещает одноклубникам из Манчестер Сити войну в четвертьфинале Евро-2020
Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко переживает особые эмоции от предстоящей встречи с англичанами в битве за полуфинал чемпионата Европы.
"Буду очень рад встретиться со своими одноклубниками, но как только мы выйдем на поле, там больше не будет друзей.
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Не могу дождаться этого матча. Сегодня я бы хотел отпраздновать это достижение (выход в 1/4 финала Евро, – прим.), но с завтрашнего дня я начинаю думать о следующей игре. Мы можем добиться чего-то большего", – цитирует Зинченко официальный сайт Манчестер Сити.
Напомним, полуфинальное противостояние между Украиной и Англией состоится 3 июля в Риме. Начало встречи в 22:00.
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