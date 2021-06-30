Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко переживает особые эмоции от предстоящей встречи с англичанами в битве за полуфинал чемпионата Европы.

Александр Зинченко (в центре) в объятиях партнеров по сборной Украины / Официальный сайт УЕФА

"Буду очень рад встретиться со своими одноклубниками, но как только мы выйдем на поле, там больше не будет друзей.

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Не могу дождаться этого матча. Сегодня я бы хотел отпраздновать это достижение (выход в 1/4 финала Евро, – прим.), но с завтрашнего дня я начинаю думать о следующей игре. Мы можем добиться чего-то большего", – цитирует Зинченко официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, полуфинальное противостояние между Украиной и Англией состоится 3 июля в Риме. Начало встречи в 22:00.

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