"Тяжелый вечер. Так нервничала, что даже не могла смотреть игру. Из-за проживания в Англии и британского гражданства было еще труднее выбирать, но я горжусь тем, чего добилась эта молодая сборная Украины.

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Спасибо всем за поддержку на протяжении этого пути, теперь двигаемся дальше. Поздравления сборной Англии", – написала жена Шевченко в Instagram.

Добавим, что на стадии полуфинала Евро соперником Англии станет сборная Дании, матч состоится 7 июля.

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