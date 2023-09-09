Украинский народ не устает благодарить поляков за всеобъемлющую помощь после нападения России. В чем будет заключаться суть новой акции – читайте на "Футбол 24".

Во время матча между сборными Украины и Англии состоится флешмоб в знак благодарности польскому народу за поддержку Украины в войне с Россией, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook Николай Васильков.

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Акцию совместно подготовили Гуманитарный штаб "Рестовратор. Картофельное войско" и фонд "Дизель Шоу". В планах организаторов – баннеры с надписью "Спасибо Польше за спасенные украинские жизни и помощь нашим защитникам!". Текст благодарности будет написан как на украинском, так и на польском языках. После завершения матча на баннере оставят свои автографы футболисты обеих команд и он будет экспонирован в посольстве Украины в Варшаве.

На 24-й минуте каждого из таймов состоится еще одна символическая акция – зрители поднимут над головой карточки с украинским флагом и по команде поменяют их на польские. Кроме того, будет организован сбор на турникеты воинам Токмакского направления. Также планируются благотворительные активности: будет продолжаться сбор средств, гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также отправятся 6 машин для ВСУ.

К слову, это уже не первая акция Василькова и Ко: во время товарищеского матча со сборной Германии "Рестовратор" организовывал флешмоб "Tanke Schön" в знак благодарности за предоставленные танки "Леопард".

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