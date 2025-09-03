Юношеская сборная Украины U-19 начинает выступления на товарищеском турнире в Испании. Стартовый состав команды и онлайн-трансляцию первого поединка смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Юношеская сборная Украины U-19 под руководством Дмитрия Михайленко начинает серию подготовительных матчей к квалификационному раунду Евро-2026. Украинцы попали в группу 5, где их соперниками станут сборные Словакии, Черногории и Албании. Квалификационный мини-турнир запланирован на ноябрь в Албании.

Наставник сборной Украины U-19 оценил команду накануне турнира в Испании

Команда сейчас участвует в товарищеском турнире в Испании, где сможет проверить готовность к официальным играм. Первый матч состоится против Англии, а болельщики смогут следить за всеми поединками в прямом эфире. Трансляция начнется в 12:00 на официальном YouTube-канале УАФ.

Стартовый состав сборной Украины: Домчак(к.), Дигтярь,Чеберинчак, Милокост, Кокодиняк, Сорока, Каменский, Есин, Плиш, Попов, Бойко.

Запасные: Макаренко, Волошин, Маяков, Денисов, Бауманн, Губенко, Малов, Гарабажий, Решетников, Резник, Островка, Кузнецов.

Заявка сборной Украины U-19 на матчи с топ-соперниками – сенсация чемпионата Италии и игроки Реала и МЮ в списке