Руслан Малиновский не является помощником для сборной Украины в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

Хавбек не попал в заявку на четвертьфинал Евро против Англии из-за травмы, сообщает Дмитрий Шпирко.

Украина – Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Характер повреждения журналист ТК Футбол не уточнил, но заявил, что проблемы не связаны с грыжей, которая беспокоила Руслана в течение кампании 2020/21. Зато комментатор Андрей Столярчук сообщил, что у Малиновского мышечное перенапряжение.

Также информируется, что несерьезные проблемы со здоровьем имеет Зинченко. Поэтому Александра поставили играть в центр поля, а не на левом фланге. Роль латераля выполняет Виталий Миколенко.

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