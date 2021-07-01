"На таких турнирах слабых соперников не бывает, сейчас футбол прогрессирует почти во всех странах. В этом мы могли убедиться после завершения групповой стадии и матчей плей-офф.

"Есть предчувствие на положительный результат": Сабо имеет лишь одно опасение перед матчем Украина – Англия

Из гонки выбыли такие фавориты как Франция, Германия, Нидерланды... Думаю, сборная Украины в Риме не потеряет шанс впервые в истории пройти в полуфинал Евро. Прогнозирую, что игровое время закончится со счетом 1:1, а в серии пенальти Украина пройдет дальше", – цитирует Кузнецова FootBoom.

Добавим, что встреча Украины и Англии состоится 3 июля в 22:00 в Риме на Стадио Олимпико. Победитель этой пары в полуфинале Евро-2020 встретится с триумфатором поединка Дания – Чехия.

Як Україна пройшла Швецію і що робити з Англією? Розбираємося без зайвої ейфорії