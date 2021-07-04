Сборная Украины уступила главной команде Англии со счетом 0:4. К сожалению для нас, это поражение установило сразу два исторических антидостижения.

Украина продолжила неутешительную серию и установила антирекорд, пропустив от Кейна

Украина потерпела самое крупное поражение в своей истории на трех чемпионатах Европы, в которых участвовала. До этого "сине-желтые" уступали максимум в два мяча – против Франции на Евро-2012 (0:2) и против Германии и Северной Ирландии на Евро-2016 (тоже по 0:2).

Также впервые за время выступлений на чемпионатах Европы наша команда пропустила четыре мяча. До этого антирекордом сборной были три гола, которые в ворота Бущана отгрузили Нидерланды (2:3).

Всего за все время выступлений на европейском первенстве Украины пропустила 19 мячей в 11 поединках.

Англия болезненно разгромила Украину и пробилась в 1/2 Евро-2020 – команда Шевченко забыла выйти на 2 тайм