"Знали, что англичане первые 25 минут сильно прессингуют, а затем проседают. После первого гола наш план не сработал. Затем травма Кривцова внесла свои коррективы. Он большой помощник на стандартах. Его потеря дала о себе знать. Что говорили тренеры в перерыве? Требовалось не отходить от своей игры, но все решили стандартные положения. Три мяча из четырех были забиты головой. Это наша ошибка.

Шевченко озвучил ключевые факторы болезненного фиаско в матче с Англией

После первого тайма чувствовали, что можем еще добавить, но потом был мой необязательный фол, после которого забили второй мяч. На таких турнирах после такого трудно возвращаться в игру. Нам нужно было насыщать середину поля, пытались играть с тремя опорными полузащитниками, перехватывать мяч и играть на нападающих. После пропущенного гола выровняли игру, но все решили детали. Мне показалось, что результат немного не по игре. Но сам турнир мы провели достаточно неплохо.

Кто заслуживает победы на Евро? Думаю, что итальянцы ближе всех", – цитирует Сидорчука dynamomania.

В полуфиналах Евро Англия будет противостоять Дании, а Испания встретится с Италией.

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