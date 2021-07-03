"Главная разница между командами? Все-таки это разная интенсивность. Английские футболисты играют в одном из лучших чемпионатов. Они привыкли к таким нагрузкам. Наши футболисты выступают в чемпионате Украины и не имеют такой интенсивности.

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Говорить о восстановлении трудно. Конечно, они находятся в лучшем положении, чем мы. Но я думаю, что желание, правильный подход, менталитет и стопроцентная самоотдача будут", – поделился Шевченко в комментарии Великому футболу.

Напомним, Украина уже сегодня, 3 июля, встретится с Англией в рамках матча 1/4 финала Евро-2020. Начало встречи в 22:00.

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