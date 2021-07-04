"Игроки – невероятные. Сыграть настолько хорошо при таком давлении – это впечатляет. Командный дух просто феноменальный.

Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча

Кто бы ни выходил на поле, команда в плане психологии – просто невероятная. Это главное, о чем я думаю. Я больше энергии трачу на то, чтобы поволноваться за тех, кто не сыграет, потому что все они – хорошие футболисты, которые не заслуживают того, чтобы их оставляли вне состава. Они выкладываются на тренировках, их уровень не зависит от моего выбора.

Мы просто должны правильно подстраиваться под конкретные матчи. Все футболисты прекрасны, сегодня в течение всего матча они были прекрасны", – сказал Саутгейт в эфире ВВС.

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