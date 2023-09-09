"Мы контролировали игру, мы в значительной степени успокоили атмосферу. Впрочем, не создавали достаточно моментов. Если это так, вам нужно убедиться, что вы не проигрываете игру.

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Когда у вас есть преимущество во владении, вы хотите создать больше моментов, но игра в атаке сегодня не удалась. Вы должны сохранять спокойствие в таких ситуациях. После забитого гола контролировали игру, и я думал, что если кто-то и выиграет, это будем мы. Впрочем, сделали недостаточно для этого. Было трудно найти свободное пространство между линиями полузащиты Украины, но если вы имеете такое качество, как у Кейна, то иногда это может окупиться.

Уокер закрывал очень быстрого вингера, хорошо использовал мяч и продемонстрировал великолепное хладнокровие. Он очень важный игрок для нашей группы", – цитирует Саутгейта BBC.

Напомним, что сборная Англии расписала ничью в матче с Украиной. В турнирной таблице англичане лидируют, имея 13 очков. Команда Реброва отстает от первой строчки на шесть пунктов.

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