Украина – Англия: Сака не сыграет в четвертьфинале Евро-2020, а Саутгейт готовит замену – The Telegraph
18:01 - Читати українською
Британские СМИ имеют хорошие новости для команды Андрея Шевченко.
Хавбек Букайо Сака получил повреждение на тренировке и не сможет помочь сборной Англии в поединке с украинцами, сообщает The Telegraph.
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19-летний игрок Арсенала сыграл на Евро-2020 два матча (против Чехии и Германии), но результативными действиями не отличался. Предполагается, что наставник англичан Саутгейт выпустит на правом фланге атаки Джейдона Санчо, который еще не появлялся в стартовом составе на этом турнире.
Четвертьфинал Евро-2020 Украина – Англия состоится 3 июля, начало в 22:00.
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