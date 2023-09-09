"Игроки сделали очень хороший праздник для людей. На стадионе была очень хорошая атмосфера. Никто не хочет возвращаться домой, потому что дело не только в результате, но и в игре. Англия изменила нашу тактику. Мы пытались атаковать, но в первом тайме Англия была сильной.

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Они контролировали мяч, но в футболе недостаточно контролировать мяч. Англия создала не так много моментов, потому что мы очень хорошо защищались. Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы. Мы должны уважать соперника, но мы также должны думать о своей игре. Думаю, что игроки сделали это.

Если вы видите лица игроков, то они очень уставшие. Очень тяжело играть против Англии. У них сейчас нет эмоций, потому что они очень устали. Мы показали характер, что очень важно. У игроков есть желание развиваться. Любому тренеру нужно время. Я думаю, что благодаря хорошим результатам игроки поверят в то, что мы пытаемся им показать", – отметил Ребров в комментарии Channel 4.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с грозной Англией (1:1) – на гол Зинченко еще до перерыва результативно ответил Кайл Уокер.

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