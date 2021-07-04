– Сергей Станиславович, 0:4 – это много?

– Конечно. Я бы не сказал, что против Англии мы плохо играли. Просто соперник использовал все свои моменты, особенно хорошо себя проявил на первых минутах таймов. Кто-то из известных англичан только-что написал, что сейчас сборная их страны слишком сильна. Я с ним согласен.

Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча

ого мяча, и это говорит о многом. На мой взгляд, сборная Англии – один из главных претендентов на победу в чемпионате Европы. Вместе с Италией.

– Cмазанный дебют матча – следствие волнения?

– Сложно сказать. Думаю, это просто сила соперника, который оказался более агрессивным в решающих эпизодах игры. Два гола Украина пропустила после стандартов, три – после ударов со второго этажа. В этом компоненте англичане оказались гораздо сильнее, но они всегда отличались умением вести борьбу на втором этаже. Хотя, считаю, в этом поединке даже превзошли себя.

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Я не думаю, что это недостаток внимания, концентрации. Мы уступали в антропометрии, и соперник это хорошо понимал, поэтому больше лез на ворота при подачах. Ну и само исполнение стандартов было на высшем уровне.

– Травма Сергея Кривцова сильно нарушила план сборной Украины на игру?

– Безусловно, вносить такие серьезные коррективы уже в первом тайме непросто. Хотя после того как "сине-желтые" перестроились, они стали лучше контролировать мяч, чаще подходить к штрафной соперника. Однако защитника Шахтера, видимо, как раз и не хватало потом, когда пошли эти роковые стандарты...

Вообще, это была чисто позиционная игра с обеих сторон. Контратак практически не было. Команды быстро возвращались на свои позиции, а такую ​​оборону было тяжело раскрывать. С игры моментов почти не было. Но я повторюсь, что сборная Украины довольно неплохо выглядела в организации такой игры, – резюмировал Ребров в комментарии Команда№1.

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